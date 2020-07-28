Патриарх Кирилл восстановил в должности священника — нарушителя карантина

https://static.news.ru/photo/c4634ed8-d107-11ea-9afd-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл восстановил в должности протоиерея Владимира Чувикина, ранее отстранённого от настоятельства в храмах Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря.

Об этом сообщает РИА Новости. Протоиерея уличили в нарушении особого порядка богослужений на Пасху и в Страстную седмицу, установленного в связи с распространением коронавируса. 1 мая патриарх в связи с этим лишил Чувикина сана настоятеля. Новый указ главы РПЦ вернул полномочия опальному протоиерею.

Священный синод РПЦ в июле также освободил Чувикина с поста ректора Николо-Перервинской духовной семинарии, выразив при этом священнослужителю благодарность за труды. 73-летний протоиерей остался в должности почётного ректора семинарии.

Как передавал NEWS.ru, РПЦ направила в региональные епархии 43 млн рублей. Деньги предназначены для поддержки церковных социальных центров в период пандемии коронавируса. Средства перечислены 56 организациям из 48 епархий. В их числе — 21 приют для матерей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, а также 35 центров гуманитарной помощи.