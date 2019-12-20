https://static.news.ru/photo/7542d836-231b-11ea-93de-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл упрекнул СМИ в популяризации строгих «постных календарей». Люди бездумно стараются следовать им, однако далеко не у всех это получается, объяснил он.

Как правило, по его словам, популярные газеты и светские сайты, желая осветить тему поста, размещают подобные рекомендации перед Великим постом. Однако современный человек, особенно если он не приучен к посту, тем более в условиях мегаполиса, не способен соблюдать его в полной мере, высказал мнение предстоятель Русской православной церкви в ходе заседания Епархиального собрания города Москвы.

Формально действующий на сегодняшний день устав постов содержится в Типиконе (богослужебном уставе — NEWS.ru), соответствующие главы которого восходят к ближневосточной монастырской практике, включающей не только воздержание от скоромных продуктов, но и многие дни так называемого сухоядения и даже некоторые дни полного воздержания от пищи, — приводит слова патриарха Кирилла «Интерфакс».

В итоге обыватель смотрит на постные предписания как на некую невыполнимую экзотику, констатировал глава Церкви.

Он призвал духовенство не настаивать на соблюдении прихожанами одинаково строгих постов. Он указал на то, что это «должна быть вдумчивая пастырская работа» с прихожанами, индивидуальный подход, чтобы каждый участвовал в посте «по мере своих сил, но участвовал непременно».

Помимо этого, как писал NEWS.ru, патриарх призвал священнослужителей более внятно читать молитвы, так как из-за нечёткой речь на богослужениях люди не могут понять содержание и смысл текстов на церковнославянском языке. Из-за этого, отметил предстоятель, звучат предложения перевести службы на русский язык, что уместно далеко не во всех случаях.