Пассажирка самолета Москва — Таджикистан родила в небе

Пассажирка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс Москва — Худжанд (Таджикистан), родила во время полета. Необходимую помощь ей оказали медики из числа пассажиров, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Самолет вылетел из аэропорта Жуковский. После набора высоты одна из пассажирок почувствовала боли в животе и сообщила об этом экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Выяснилось, что на борту находятся неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог.