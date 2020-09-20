Пашаев записал обращение к Ефремову: «Я буду рядом, если не закроют»

https://static.news.ru/photo/01e4f4fe-fb3e-11ea-9302-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Эльман Пашаев, лишённый на год профессионального статуса адвоката, пообещал не бросать своего бывшего подопечного Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП В Москве.

Я ему сказал, что до последнего дня, пока он не выйдет на свободу, я его не брошу. В любой момент я буду рядом. Конечно, если меня не закроют, — отметил юрист в эфире НТВ.

Пашаев подчеркнул, что его каждый день таскают по разным инстанциям. При этом он не унывает. Даже записал специальное обращение к артисту.

Михаил, самое главное — желаю вам здоровья. У вас прекрасная семья, любящая жена. Вы достойный. Вы честный. Вы порядочный <...> Больше ничего не могу сказать, — признался экс-защитник актёра.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотиков.

8 сентября суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима за пьяное ДТП, в котором погиб человек. 9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что Пашаев его подставил.

Как писал NEWS.ru, Пашаев 18 сентября был лишён статуса адвоката Советом Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания. В Министерстве юстиции посчитали, что поведение Александра Добровинского и Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.