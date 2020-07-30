Пашаев: «Если бы я свою позицию рассказывал, Ефремов давно бы получил срок»

https://static.news.ru/photo/50eab2fa-d27b-11ea-8f64-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сделал несколько резонансных заявлений перед зданием Пресненского суда Москвы, куда он направлялся на предварительные слушания по делу о ДТП со смертельным исходом.

Обступившим его журналистам юрист среди прочего сообщил, что актёр не страдает алкоголизмом, а лишь «выпивает иногда». Пашаев добавил, что «и сам как адвокат» время от времени употребляет спиртное. Также адвокат намекнул на своё личное отношение к клиенту.

Если бы я свою позицию рассказывал, Ефремов давно бы получил срок, — цитирует Пашаева «Московский Комсомолец».

Адвокат также заявил, что не боится лишиться своего профессионального статуса. Кроме того, он уточнил, что дозирует информацию, передаваемую СМИ, потому что если бы он рассказал всё сразу, «то потом хайпа не будет».

Пашаев предположил, что Ефремов даст показания в конце процесса, так как имеет на это законное право. Актёр не будет просить об особом порядке рассмотрения дела, так как для этого надо признать вину, чего он делать не собирается. Ранее Ефремов не отрицал, что является виновником ДТП.

Актёр устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, как установила экспертиза, также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Актёра обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.