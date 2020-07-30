Адвокат Ефремова рассказал, когда актёр даст показания

https://static.news.ru/photo/a86de8de-d259-11ea-8b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, проходящий в качестве обвиняемого на суде по делу о ДТП со смертельным исходом, может дать показания в конце процесса.

Об этом ТАСС рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Юрист уточнил, что подсудимый имеет право давать показания в любой момент. Ранее осведомлённый источник в беседе с агентством заявил, что актёр ни разу не дал показания во время предварительного следствия.

30 июля начались предварительные слушания по делу Ефремова. По словам Пашаева, актёр не будет просить об особом порядке рассмотрения дела, так как для этого надо признать вину, чего Ефремов делать не собирается. Ранее актёр не отрицал, что является виновником ДТП.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, как установила экспертиза, также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Как писал NEWS.ru, дело Ефремова в Пресненском суде Москвы будет рассматривать Елена Абрамова — судья, работавшая на процессе футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.