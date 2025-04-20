Пасха с питомцами: 3 способа порадовать собаку и кота в праздник

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Пасха — время радости и праздника не только для людей, но и для наших пушистых друзей. Если вы хотите, чтобы этот день стал особенным для вашей собаки и кота, предлагаем несколько простых идей, как порадовать своих питомцев в этот день.

Первое, что можно сделать, — приготовить специальное пасхальное угощение для питомцев. Это может быть домашний «пасхальный кулич» для собак, сделанный из безопасных ингредиентов, или угощение в виде ярких крекеров, которые питомцы обожают. Для котов можно предложить вкусные угощения, как, например, паштеты из мяса, чтобы они почувствовали себя участниками праздника.

Не забудьте о совместных играх. Прогулка на свежем воздухе или новые игрушки, которые питомцы могут исследовать, сделают Пасху веселым и активным временем для всех. Также можно создать небольшую пасхальную фотозону для питомцев и сделать несколько забавных снимков, чтобы сохранить память о празднике.

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