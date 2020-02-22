Журналист Леонид Парфёнов планирует снять документальный фильм о русских немцах.
Об этом он сообщил на представлении первой части своего фильма «Русские грузины» в Екатеринбурге. Лента о русских немцах станет частью цикла фильмов Парфёнова о нациях, сыгравших важную роль в российской истории.
Было три народа, по моему убеждению <...>, которые особенно массово и ярко приходили в русскую цивилизацию, карьеру, культуру, историю, — сказал журналист.
По его словам, дольше всего страной правили «одна русская немка» и «один русский грузин». Также он отметил, что глава Сбербанка Герман Греф продолжает «нести именем, фамилией и отчеством знамя русского немца»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский журналист Леонид Парфёнов заявил, что слово «намедни» исчезло из названий выпусков его авторской программы на YouTube.
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