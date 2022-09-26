Чемпион России рассказал, сколько стоят занятия парашютным спортом Чемпион России по акробатике Тарасов: прыжки с парашютом могут сильно ударить по карману

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В парашютном спорте практически не существует ограничений по возрасту, кроме нижнего порога в 14 лет, куда более значимым препятствием может стать его стоимость, заявил РИАМО парашютист, чемпион России по групповой акробатике Алексей Тарасов. Эксперт рассказал, что для получения возможности самостоятельно прыгать с парашютом нужно пройти обучение стоимостью от 75 тысяч до 95 тысяч рублей. Стоимость одного прыжка в текущий момент составляет от 2,3 тысячи до 2,5 тысячи рублей. В день обычно совершается от пяти до восьми таких прыжков, поэтому занятия парашютным спортом могут сильно ударить по карману.

Нужно понимать, что этот спорт недешевый. Чтобы стать спортсменом и начать самостоятельно совершать прыжки, нужно пройти AFF — курс обучения. Он стоит от 75 тысяч до 95 тысяч рублей. На сегодняшний день не каждый себе может позволить за три дня потратить такие деньги. Плюс ко всему еще и стоимость прыжка, — пояснил специалист.

В июле самолет из Новосибирска не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, так как пилоты сообщили диспетчерам о парашютисте на посадочной полосе. Как выяснилось, за парашютиста они приняли связку воздушных шаров. Пилотам удалось посадить самолет со второго раза, в результате из-за лишнего круга посадка произошла с задержкой.