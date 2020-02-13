https://static.news.ru/photo/1f5d428e-4e73-11ea-8364-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бурлаков Фото: oprf.ru

Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, который входит в рабочую группу по подготовке конституционных правок, собрался подарить президенту России Владимиру Путину щенка английского мастифа.

Бурлаков обратился к Путину на встрече главы государства с членами рабочей группы, передаёт ТАСС. Спортсмен посочувствовал президенту, заметив, что к Путину все обращаются с просьбами, «пишут письма, как Деду Морозу». Бурлаков пообещал подарить президенту щенка мастифа и подчеркнул, что такие подарки дарили королям.

Как кормить будем? Большой такой? Спасибо большое за этот подарок, — заранее поблагодарил паралимпийца Путин.

Как писал NEWS.ru, чувашский школьник Артём Анисимов получил в дар портрет Владимира Путина с его автографом. Подросток ранее написал письмо главе государства, где попросил именно такой подарок.