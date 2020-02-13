Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, который входит в рабочую группу по подготовке конституционных правок, собрался подарить президенту России Владимиру Путину щенка английского мастифа.
Бурлаков обратился к Путину на встрече главы государства с членами рабочей группы,
Как кормить будем? Большой такой? Спасибо большое за этот подарок, — заранее поблагодарил паралимпийца Путин.
Как писал NEWS.ru, чувашский школьник Артём Анисимов получил в дар портрет Владимира Путина с его автографом. Подросток ранее написал письмо главе государства, где попросил именно такой подарок.
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