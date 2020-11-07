Папа римский призвал помолиться за мир и стабильность в Ливии

https://static.news.ru/photo/963ee6f0-21bd-11eb-b5db-fa163e074e61_660.jpg Папа Франциск Фото: Ibanez-Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск призвал к миру и стабильности в Ливии, а также пожелал успеха участникам форума ливийского политического диалога в Тунисе.

Он напомнил, что 8 ноября в Тунисе стартуют заседания, в которых примут участие все стороны.

Учитывая важность этого события, искренне желаю, чтобы в этот столь деликатный момент было найдено решение в связи с длительными страданиями ливийского народа и чтобы недавнее соглашение о постоянном прекращении огня соблюдалось бы и конкретизировалось, — сказал понтифик во время традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Папа римский также призвал молиться за делегатов форума и урегулирование в Ливии, передаёт РИА Новости.

Форум политического диалога начался в виртуальном формате, очное заседание начнётся 9 ноября. Во встречах принимают участие 75 ливийцев.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж передумал уходить в отставку после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главой республиканской разведки Хаканом Фиданом.

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. К настоящему моменту в Ливии сформировались два противоборствующих центра власти — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, и Восточное правительство, поддерживаемое командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.