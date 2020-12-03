Пандемия приумножила: синдром самозванца мешает россиянам получить работу

Повышенный уровень тревоги из-за пандемии породил у россиян множество страхов, неуверенность в себе и своих компетенциях. Теперь к психологам и HR-специалистам всё чаще приходят люди с синдромом самозванца. Эта проблема мешает им устраиваться на работу, быть продуктивными и вообще комфортно жить. Как рассказали эксперты, с таким психологическим явлением может столкнуться каждый и от него есть «лечение». Что это за синдром, в каком возрасте он встречается чаще всего, почему становится серьёзной проблемой при трудоустройстве и как побороть в себе псевдосамозванца, — разбирался NEWS.ru.

Страх молодых специалистов

Синдром самозванца — психологическое явление, которое появилось относительно недавно. Проявляется оно в том, что человек не может присвоить себе заслуженные достижения. Люди списывают всё на везение и случайности. У таких псевдосамозванцев есть чувство страха, что об их якобы некомпетентности узнают, и тогда они потеряют всё.

Как пояснила NEWS.ru психолог Екатерина Кабаченко, есть внешние и внутренние причины этого явления. К первым относится переизбыток информации, из-за которой у россиян и возникают мысли, что они недостаточно знают о своей сфере деятельности. Ещё одна причина — всё слишком быстро меняется и нужно молниеносно подстраиваться под новые обстоятельства.

В пандемию скорость изменений условий жизни, требований к работе стала особо заметна. Россияне поняли, что жить и работать по-старому уже не получается, а как по-новому — непонятно. И нет времени поучиться, понаблюдать. Поэтому сейчас людей с синдромом самозванца стало больше. Они боятся потерять работу, заболеть, думают, что у них нет права на ошибку. Есть и внутренние причины появления этого синдрома. Они, как правило, связаны с когнитивными ошибками мышления. Люди могут воспринимать свои промахи, как катастрофы, акцентируют внимание на чувствах и не могут объективно проанализировать свои навыки и достижения. Екатерина Кабаченко психолог психолог

Согласно результатам исследований, проведённых в Америке, с синдромом самозванца хоть раз в жизни столкнётся каждый человек. Это явление, в первую очередь, негативно сказывается на работе и ухудшает качество жизни людей в целом. Как отметила психолог, синдромом самозванца в основном страдают россияне в возрасте 22-27 лет. Это как раз начальный этап профессионального становления многих людей.

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Ещё один интересный факт: занижение своих способностей — это, оказывается, удел квалифицированных специалистов. Просто они способны шире других оценить сферу своей деятельности и увидеть какие-то «пробелы». А вот люди с низкой квалификацией на такой анализ не способны, поэтому чаще довольны результатами своей деятельности (эффект Даннинга-Крюгера). Так что в таком псевдосамозванчестве есть и определённые плюсы.

Надо продавать себя

С тем, что синдром самозванца встречается преимущественно у молодых специалистов, согласился и HR-эксперт Гарри Мурадян. Он отметил, что таким соискателям очень сложно самостоятельно найти работу. В своих резюме «самозванцы», как ни странно, боятся писать о себе правду. Они не уверены в себе, сомневаются в том, сколько стоит их труд. По словам специалиста, порядка 40% соискателей, обращающихся к нему за индивидуальной консультацией, имеют такую проблему.

Чтобы устроиться на работу, нужно несколько вещей — профессиональный опыт, знание техник прохождения интервью и умение продать себя. При трудоустройстве нужно чётко понимать, что ты продаёшь работодателю свой опыт и потенциал. Опытные специалисты (в возрасте 35-40 лет) продают 80% своего опыта и 20% потенциала. Те, кто находится на старте своей карьеры, в основном продают второе. А люди с синдромом самозванца не умеют этого делать и боятся. Отсюда и проблемы с трудоустройством. Искать работу это тоже труд! И это нормально, когда человек не всегда может сам трудоустроиться. Он же не является специалистом в области поиска работы. Поэтому в таких случаях нужно обращаться за помощью к экспертам. Гарри Мурадян HR-специалист HR-специалист

По словам эксперта, пандемия увеличила число таких псевдосамозванцев. Те россияне, которые планировали попросить повышения или поменять работу, «вжались в свои кресла» и сейчас боятся оказаться уволенными. Из-за массовых сокращений на рынке труда оказалось множество специалистов, готовых работать за меньшие деньги, отметил Гарри Мурадян. Всё это обострило эмоциональный накал у соискателей.

Инструкция по исправлению

Для того, чтобы россияне смогли справиться с синдромом самозванца и найти работу (либо комфортнее трудиться на нынешнем месте), специалисты поделились несколькими рекомендациями. По словам психолога Екатерины Кабаченко, для «исцеления» необходимо выполнить пять пунктов. Во-первых, честно определить ситуации, в которых можно встретиться с этим синдромом. Также признаться себе, что какое-то время естественно испытывать некую неуверенность (например, при переходе на новую работу, её поиске).

Во-вторых, отделить эмоции от фактов и структурировать их. В числах, конкретике выписать свои навыки, заслуги и результаты. Эксперт считает, что этот способ будет отрезвлять псевдосамозванцев. В-третьих, полезно обсудить свои сомнения и страхи с коллегами или, например, выговориться в профессиональном сообществе. При условии, что человек должен быть заранее уверен в том, что его поддержат.

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Следующий полезный пункт — выявление и исправление триггеров. Стоит взять лист, с одной стороны написать свои страхи, а с другой их заменить. Например, «просить помощи — это слабость и некомпетентность» поменять на «если я это сделаю, то продемонстрирую свои навыки решения проблем». А это признак силы и профессионализма. И пятое — нужно фиксировать все свои достижения. Психолог посоветовала писать о каждом маленьком успехе на листке и сбрасывать его в банку. Так визуально можно будет отследить, сколько достижений накопилось за месяц, полгода, год.

Человек может справиться с синдромом самозванца сам, следуя этим правилам. Если же подобные жизненные убеждения основаны на серьёзном травматичном опыте, то очень сложно будет искоренить проблему без психолога. В таком случае это уже устоявшаяся картина мира, единственный способ выстраивания отношений с собой и внешним миром, — заключила Екатерина Кабаченко.

Как дополнил в беседе с NEWS.ru HR-специалист Гарри Мурадян, такую проблему действительно необходимо прорабатывать с психологом. Если даже после избавления от синдрома самозванца будет сложно презентовать себя при поиске работы — стоит обратиться к HR-консультанту. Специалист поможет упаковать знания соискателя и грамотно их продать. Эксперт пояснил, что в таком случае человека не учат врать, а открывают глаза на то, как правильно нужно о себе рассказывать.