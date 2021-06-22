Памфилова заявила о провале кампании против многодневных выборов

Зарубежная информационная кампания против многодневного голосования в России провалилась, не получив поддержки населения. Об этом заявила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Уже инициирована кампания против трёхдневного голосования. Она полностью провалилась, поскольку никто не поддержал, — сообщила она.

По словам Памфиловой, зарубежным организаторам кампании не удалось привлечь на свою сторону даже 50 тысяч человек. При этом она предупредила, что пропаганда, направленная на дискредитацию многодневных выборов, продолжится, будут создаваться различного рода фейки.

Глава ЦИК добавила, что сейчас на Западе в отношении России моден тренд «а это совсем другое дело». Когда сравнивают ситуацию в РФ и в других странах, западные эксперты сразу же прибегают к этой фразе.

Вот у них там всё прекрасно, а у нас совсем другое дело, — отметила Памфилова.

По её мнению, избирательная система в России подвергается беспрецедентному давлению и контролю, который «этим развитым странам не снился никогда».

Ранее Памфилова заявила, что голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах будет проводиться в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Такое решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. Она подчеркнула, что трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации, поскольку гарантирует безопасность и удобство для избирателей.