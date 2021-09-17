Памфилова сообщила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК

В этом году на сайт ЦИК устроены беспрецедентные кибератаки в ходе голосования. С таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Её слова приводит ТАСС.

У нас сейчас действительно такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было, — отметила глава ЦИК.

По её словам, большая часть атак осуществляется из Соединённых Штатов (50%). При этом есть и другие страны, которые были замечены в атаках, включая Германию (25%) и Китай (5%). На территории России также есть люди, участвующие в подобных провокациях (10%).

Ранее Памфилова сообщила, что в петербургском избиркоме существует «пятая колонна», которая не выявляет нарушений. Она призвала эффективнее контролировать ситуацию с выборами в Санкт-Петербурге.

Выборы в Госдуму стартовали 17 сентября. Россияне могут отдать свои голоса до 19 сентября включительно. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутаты 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.