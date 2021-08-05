Памфилова рассказала, сколько будет длиться видеонаблюдение на выборах

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

Видеонаблюдение мы планируем в течение трёх суток, не менее 72 часов, объектов с видеонаблюдением с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тыс., — цитирует её агентство.

Памфилова добавила, что видеонаблюдение планируется организовать таким образом, чтобы «охватить примерно 98% избирателей».

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».

Некоторое время назад стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян. По мнению правозащитника Григория Мельконьяца, ограничение доступа к видеонаблюдению является попыткой «скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках».