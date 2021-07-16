Памфилова назвала долю привитых членов ЦИК

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Большинство членов ЦИК России либо переболели коронавирусом, либо были вакцинированы. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

По её словам, ЦИК придаёт огромное значение вакцинации, хотя эта процедура добровольная.

Все члены ЦИК очень ответственно к этому (к вакцинации. — NEWS.ru) отнеслись. Я, например, уже ревакцинирована, — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

Она сообщила, что сделали прививки или переболели 74% сотрудников аппарата Центризбиркома. Кроме того, Памфилова заявила, что не устаёт повторять, насколько вакцинация важна для безопасности каждого из членов комиссий, их семей, близких, избирателей.

Ранее Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на время школьных каникул.