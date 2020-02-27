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Закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Свою позицию она озвучила на заседании профильного комитета.

Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие, — цитирует Памфилову РИА Новости.

Она подчеркнула, что «обязаловка, зная наши реалии, всегда даёт противоположный эффект».