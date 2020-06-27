Памфилова призвала благодарить наблюдателей за выявленные нарушения

https://static.news.ru/photo/839aaec4-b865-11ea-8d48-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: ЦИК России/vk.com

Ход общероссийского голосования уже контролируют около 500 тысяч наблюдателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что члены избирательных комиссий должны воспринимать наблюдателей как партнёров и благодарить за выявленные нарушения. Возможность присоединиться к наблюдению за процессом голосования по поправкам в Конституцию имеется вплоть до 30 июня.

На сей момент у нас ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей, — цитирует РИА Новости Памфилову.

Она призвала всех участников избирательной системы не препятствовать наблюдателям и не обижаться на них, «не вставать в позу, не требовать от них каких-то объяснений», потому что в основном это — активная молодёжь, которая «потом пойдёт работать в комиссии избирательные». При этом Памфилова уточнила, что представителей СМИ нельзя приравнивать к наблюдателям, журналисты имеют право только освещать, но не вмешиваться в работу комиссий.

Как писал NEWS.ru, более 21 млн человек по всей России уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. За два дня после начала голосования явка, включающая проголосовавших онлайн, составила 19,49%. Участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли уже 70% подавших заявки. За 48 часов проголосовали более 823,6 тыс. человек. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано порядка 1 млн заявлений от москвичей и около 140 тыс. от нижегородцев.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет».