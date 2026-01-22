Пачка фарша, горсть гречки — и обалденный ужин через 20 минут на столе: гречаники с подливой

Пачка фарша, горсть гречки — и обалденный ужин через 20 минут на столе! Готовим гречаники с подливой. Это блюдо идеально для тех, кому нужно быстро накормить семью сытной и домашней едой без долгой готовки.

Для приготовления понадобятся: 1 упаковка любого мясного фарша, 1 стакан готовой рассыпчатой гречневой каши (около 150 г сухой крупы), 1 небольшая луковица, 1 яйцо, соль, перец, мука для панировки. Для подливы: 1–2 ст. л. томатной пасты, 1 стакан воды, 1 ч. л. муки, специи по вкусу. Гречку отварите до готовности по инструкции и полностью остудите. Лук мелко нарежьте. В глубокой миске смешайте фарш, остывшую гречку, лук, яйцо, соль и перец. Тщательно вымесите массу до однородности. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте гречаники с двух сторон до румяной корочки. Затем уменьшите огонь.

Для подливы в отдельной чашке разведите томатную пасту с водой, добавьте муку, соль, перец, любимые травы. Залейте подливу в сковороду к гречаникам и тушите на медленном огне 10–15 минут.

