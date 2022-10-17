Экс-редактор Первого канала Овсянникова покинула Россию Адвокат Овсянниковой заявил, что экс-редактор Первого канала покинула Россию

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Марина Овсянникова

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова покинула Россию после того, как скрылась из-под домашнего ареста, сообщает «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). По словам ее адвоката, Дмитрия Захватова, женщина находится под защитой «одного из государств».

Овсянникова была вынуждена уехать из России и сейчас находится под защитой одного из европейских государств, — сообщил Захватов.

В марте этого года в «Останкино» произошел скандал. Овсянникова появилась в прямом эфире новостного блока на Первом канале с антивоенным плакатом. После этого поступка ей пришлось покинуть страну. Экс-редактор Первого канала уехала в Германию, однако она тяжело переживала разрыв с семьей и вернулась в Россию.

В середине августа Овсянникову отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии РФ. Мера пресечения действовала до 9 октября. Журналистке может грозить до 10 лет тюрьмы. Женщина сбежала из-под домашнего ареста ночью 1 октября. Она скрылась в неизвестном направлении вместе с 11-летней дочерью.