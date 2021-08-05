Отстранённые антипрививочники оборонного предприятия Тулы подали в суд

Сотрудники оборонного предприятия АО «Щегловский вал» подали иски в Пролетарский районный суд города Тулы с требованием признать незаконным отстранение от работы из-за того, что они не вакцинировались. Об этом сообщил ТСН 24.

С 26 по 28 июля в суд поступили 17 исков, из которых 16 приняты к производству. Сотрудники «Щегловского вала» требуют допустить их к работе, вернуть недополученную заработную плату и выплатить компенсацию за моральный вред.

АО «Щегловский вал» с 2004 года работает в рамках государственного оборонного заказа по договорным обязательствам с АО «КБП», с 2006 года — в рамках экспортных поставок. Среди его задач производство оборонной техники по заказам АО «КБП».

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что из-за коронавируса под угрозой срыва оказались поставки вооружений и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 трлн рублей, а также экспортные поставки зарубежным партнёрам РФ на сопоставимую сумму.