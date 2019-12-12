Декабрь подбирается к своей середине. На всех телеканалах уже катаются неизменные красные грузовики с логотипом известной газировки, в торговых центрах устанавливают ёлки, а улицы городов украшают гирляндами — Новый год грядёт! А вместе с ним приходит и уже традиционное обсуждение того, не слишком ли это много для нас — праздновать его больше недели?

В очередной раз — это уже тоже становится определённой новогодней российской традицией — за сокращение числа выходных дней выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сегодня он предложил пойти на эту непопулярную меру президенту страны Владимиру Путину.

31 декабря, первое и второе января, а третьего — на работу. Все остальные дни — к отпуску, пожалуйста. Может быть, даже вместо восьмого марта тоже добавить, и 23 февраля. Но пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы, — сказал он.

Конкретизировать главе государства, что он имеет в виду под отрицательным, Владимир Вольфович постеснялся, но, например, годом ранее был откровеннее и приводил статистику, согласно которой с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек.

Стоит отметить, что летом 2017 года депутаты фракции КПРФ в Госдуме во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым предлагали отменить новогодние каникулы. Правда, коммунисты были настроены куда более решительно, чем их извечный оппонент, и считали, что достаточно одного выходного 31 декабря, поскольку «граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере». Взамен они предлагали сделать нерабочими 18 марта (День воссоединения с Крымом) и 7 ноября как «дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что интересно, с идеей уменьшить количество выходных дней согласен премьер-министр Дмитрий Медведев, только он, комментируя эту тему в начале 2019 года, переживал больше не за здоровье россиян, а за состояние экономики страны.

Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает, — заявил он тогда.

Пожалуй, можно спорить с политиками о том, сколько нужно оставить выходных, но в одном они правы: сейчас отдыхаем многовато. Если углубиться в историю вопроса, то мы увидим, что впервые 1 января стало выходным днём в 1948 году. В 1990 к нему прибавилось Рождество, а в 1992 году — ещё и 2 января. Так россияне жили больше десяти лет, затем под конец 2004 года, 29 декабря, Трудовой кодекс снова изменили и сделали нерабочими дни с 1 по 5 число первого месяца года плюс Рождество. Правда, на 6 число обычно переносили какой-то из выходных. Окончательно нынешний формат новогоднего разгула оформился в 2013 году, когда каникулы зафиксировали с 1 по 8 января.

При этом надо понимать контекст: все двухтысячные и начало десятых дела в экономике шли неплохо, сверхвысокие цены на нефть обеспечивали бюджет бесперебойным потоком валюты, и на какое-то время показалось, что мы можем жить, как в Эмиратах.

Но жизнь не стоит на месте. С тех пор в результате санкций и неблагоприятной конъюнктуры на рынке углеводородов дела стали значительно хуже, а востребованных в мире товаров кроме нефти и газа мы производить не научились. Так что нынешние реалии — это споры о том, каким будет рост экономики по итогам года: один процент или всё-таки полтора. И это не лучший фон для затяжного празднования.