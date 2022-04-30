В России отцы-одиночки смогут получать материнский капитал

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отцы-одиночки из РФ смогут получать материнский капитал после смерти матери детей, не имевшей российского гражданства. Кроме того, в некоторых случаях маткапитал теперь можно разделить между детьми.

Согласно тексту закона, опубликованного на официальном портале правовой информации, материнский капитал необходимо в равных долях выплатить детям, если отец-одиночка умирает. Помимо этого случая, средства могут распределить между детьми, если отец оставил ребёнка, был лишён родительских прав или совершил в отношении детей преступление.

Также поправки в закон ограничивают получение маткапитала лицами, оставившими детей в роддоме или больнице. Для матери или отца, давших письменное согласие на усыновление ребёнка, действует аналогичное ограничение.

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