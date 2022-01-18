Отцам в России расширят права на получение материнского капитала

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит отцам получить материнский капитал, если не имевшая гражданства РФ мать ребёнка умерла, сообщает «Парламентская газета». Сейчас денежную поддержку от государства получают лишь отцы тех детей, чьи матери были россиянками. Сюда же относятся и женщины не скончавшиеся, а лишённые родительских прав.

Законопроект предлагает предоставить право на маткапитал мужчинам, которые являются отцами детей в случае, если их мама не являлась гражданкой РФ и до вступления в гражданство умерла или объявлена умершей, — сказал замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Он добавил, что дополнительные средства на это не понадобятся, для финансирования используют деньги из бюджета Пенсионного фонда.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что законопроект основан на принципах справедливости. Он поможет семьям, в которых произошла трагедия.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал. За рождение первого ребёнка в 2022 году можно будет получить более 500 тысяч рублей, за рождение второго — более 665 тысяч рублей. Величина маткапитала будет увеличиваться ежегодно, и к 2024 году сумма за второго ребёнка превысит 700 тысяч рублей.