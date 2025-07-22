От этих шампиньонов не оторваться! Этот рецепт — мой фаворит уже 3 года!

От этих шампиньонов не оторваться! Этот рецепт — мой фаворит уже 3 года!

Шампиньоны по-особенному: гарнир, от которого гости в восторге! Эти грибы — мой коронный рецепт уже 3 года. Готовлю только так — просто, быстро, а результат всегда вызывает восторг! Идеальны как гарнир к стейку или самостоятельная закуска. Холодные они даже вкуснее — успевай только отгонять домочадцев от холодильника!

Беру килограмм свежих шампиньонов — важно, чтобы шляпки были плотные, без темных пятен. Мою, обсушиваю и режу на четвертинки (мелкие — пополам). В миске смешиваю 5 столовых ложек лимонного сока, 1 чайную ложку соли, по чайной ложке прованских трав и сушеного укропа. Выдавливаю через пресс 4–5 зубчиков чеснока — это даст тот самый вау-аромат.

Грибы высыпаю в маринад, аккуратно перемешиваю руками, чтобы все пропиталось. Оставляю на 15 минут — за это время шампиньоны пустят сок и вберут специи. Разогреваю сковороду с 30–50 мл растительного масла (лучше оливкового), выкладываю грибы вместе с маринадом. Жарю на сильном огне 7–10 минут, пока жидкость не испарится, а грибы не покроются золотистой корочкой. Главное — не пересушить!

Пробовала разные травы — идеально работает смесь прованских с укропом. Если любите острое, добавьте щепотку чили. Подаю, посыпав свежей петрушкой. Эти грибы хороши и через день — храните в холодильнике под крышкой.

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