Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 18:00

От этих шампиньонов не оторваться! Этот рецепт — мой фаворит уже 3 года!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шампиньоны по-особенному: гарнир, от которого гости в восторге! Эти грибы — мой коронный рецепт уже 3 года. Готовлю только так — просто, быстро, а результат всегда вызывает восторг! Идеальны как гарнир к стейку или самостоятельная закуска. Холодные они даже вкуснее — успевай только отгонять домочадцев от холодильника!

Беру килограмм свежих шампиньонов — важно, чтобы шляпки были плотные, без темных пятен. Мою, обсушиваю и режу на четвертинки (мелкие — пополам). В миске смешиваю 5 столовых ложек лимонного сока, 1 чайную ложку соли, по чайной ложке прованских трав и сушеного укропа. Выдавливаю через пресс 4–5 зубчиков чеснока — это даст тот самый вау-аромат.

Грибы высыпаю в маринад, аккуратно перемешиваю руками, чтобы все пропиталось. Оставляю на 15 минут — за это время шампиньоны пустят сок и вберут специи. Разогреваю сковороду с 30–50 мл растительного масла (лучше оливкового), выкладываю грибы вместе с маринадом. Жарю на сильном огне 7–10 минут, пока жидкость не испарится, а грибы не покроются золотистой корочкой. Главное — не пересушить!

Пробовала разные травы — идеально работает смесь прованских с укропом. Если любите острое, добавьте щепотку чили. Подаю, посыпав свежей петрушкой. Эти грибы хороши и через день — храните в холодильнике под крышкой.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

грибы
рецепты
гарниры
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фильмы без прокатного удостоверения начнут блокировать в России
Священник ответил миллиардеру на призыв покупать гробы заранее
Потерявшую при переезде кошку женщину шокировал звонок через 13 лет
В Индонезии разгорелся скандал из-за взятого под охрану кота президента
Военэксперт объяснил, где Россия может применять ФАБы
СК пролил свет на ситуацию с сотрудниками Baza
Офтальмолог рассказала, чего не следует делать в линзах
Какие документы нужны для покупки дачного участка?
Госдума одобрила передачу МВД информации о детях мигрантов
Журналист указал на одну важную деталь в решении Зеленского
Названа причина, почему в ливень электромобиль опаснее обычного авто
«Мы пюре любим, без соуса»: Покровская ответила на выпад коллеги из Испании
Эти оладьи заменят целый ужин — готовятся за 20 минут
Автоэксперт ответил, безопасно ли в проливные дожди ездить на электробусах
Россиян призвали быть осторожнее при ввозе личных авто из-за границы
Третьеклассница из Подмосковья побила больше 20 мировых рекордов
Порочащие ценности фильмы начнут блокировать в России
Старообрядцы и староверы: в чем разница?
Звезда «Реальных пацанов» рассказал об отношениях с Кемстачем
В ГД возмутились из-за планов МВД уменьшить число пожилых людей на дорогах
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.