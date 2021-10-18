Главный экстремист «Мужского государства»: что грозит Владиславу Позднякову

Сотрудники правоохранительных органов задержат основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова, как только он появится в России. Об этом NEWS.ru стало известно от источника в МВД. Выход для националиста — просить политическое убежище в стране, где он сейчас находится, но и с этим могут возникнуть проблемы.

Российский суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил её деятельность. Поздняков сейчас находится за границей. По юридическим причинам он, как и любой другой человек, не может оставаться в другой стране неограниченное время. В конце концов ему придётся либо вернуться в Россию, либо легализовать своё положение. Однако сам Поздняков заявил NEWS.ru, что возвращаться не собирается.

Нет, [не вернусь]. <...> Вот если ФСИН признают экстремистским сообществом — тогда вернусь в Россию, — сказал он.

Другой вариант для Позднякова — просить политическое убежище в стране, где он сейчас находится. Если он сделает это, то останется на территории этого государства до момента вынесения решения вне зависимости от наличия или отсутствия у него оснований для временного пребывания. Однако если в убежище Позднякову откажут, то депортируют, вероятнее всего, в Россию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На вопрос NEWS.ru о планах добиваться политического убежища основатель «Мужского государства» отвечать отказался.

Согласно российскому законодательству создание экстремистского сообщество наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, участие в таком сообществе — на срок до шести лет. Однако Поздняков не считает МГ экстремистской организацией.

«Мужское государство» — это не экстремистская организация, так как её деятельность не выходила за пределы Интернета, — сказал он NEWS.ru.

Свою идеологию радикал называет национал-патриархатом, он выступает за «расовую чистоту» и настаивает на том, что поведение женщин должно диктоваться ультраконсервативными ценностями. По его словам, «русская женщина — это женщина, которая вышла замуж девственной, которая верна своему мужу и живёт в патриархальных условиях». Прочих женщин в МГ называют «бабами», «мразями», «шкурами» и нецензурными словами, призывая их «пользовать и кидать». Также сторонники МГ выступают за недопуск женщин к госдолжностям, запрет на межрасовые и межэтнические связи.

Как у «Мужского государства» начались проблемы

Поздняков признался NEWS.ru, что считает причиной проблем «Мужского государства» борьбу с идеологией ЛГБТ. Он уверен, что за этим стоит «педолобби», которое «проникло во все сферы нашей деятельности, в том числе в самые верха эшелонов власти».

В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола. По версии следствия, в мае 2018 года Поздняков создал в соцсети «ВКонтакте» закрытое сообщество под названием «Мужское государство», где он «размещал фото и видеоизображения, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) именно по отношению к женщинам». В марте 2019 года вердикт отменили в связи с частичной декриминализацией данной «экстремистской» статьи.

На этом фоне в 2019 году в Хабаровске по ст. 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества« были осуждены четверо сторонников МГ — Виктора Карташова, Сергея Жеребцова, Даниила Абросова и Александра Исаева, которых задержали в 2017 году. По версии следствия, они создали сообщество, основанное на идеях национал-патриархата, а также «учились изготавливать и применять взрывоопасные смеси и взрывчатые вещества, планировали публичное распространение экстремистских материалов, поджоги торговых точек и нападения на лиц неславянской внешности».

Владислав Поздняков doktorvladi/instagram.com

В мае 2019 года условный срок отменили, Поздняков уехал из России и, по собственным словам, запросил политическое убежище в Европе. Неизвестно, действительно ли он подавал прошение и была ли на него какая-то реакция властей. По разным данным, последнее время радикал находился в Польше, Германии, Украине, Турции и Грузии. В июне 2020 года он инсценировал собственную смерть, пустив в Интернете слух, что его убили в собственном подъезде в Стамбуле, а спустя два дня объявил, что это был фейк. В начале сентября его сторонники сообщили, что основателя МГ якобы задержали при пересечении азербайджанской границы, не уточнив, из какой страны и куда направлялся правый радикал. Позднее он сам опроверг это.

В 2020 году соцсеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество МГ за «призывы к насильственным действиям». На тот момент в группе состояло более 150 тысяч человек. Впоследствии Поздняков развил свою деятельность в Telegram, один из его каналов насчитывал свыше 99 тысяч подписчиков, другой — более 55 тысяч.

«Война» с женщинами и суши

Поздняков использует свои Telegram-ресурсы для координации атак своих подписчиков на различных людей и компании. Радикал многократно устраивал кампании травли против людей и компаний, которые не вписывались в его картину мира. Так, из-за угроз от сторонников МГ из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве. До этого он натравил своих подписчиков на жительницу Краснодара Екатерину Фролову, усыновившую темнокожего ребёнка. Поздняков заявил, что ребёнка она «нагуляла», после чего женщине стали массово писать оскорбления.

В августе 2021 года нападкам адептов Позднякова подверглись сразу несколько бизнес-структур, специализирующихся на доставке еды. Это произошло после того, как компании «Ёбидоёби» и «Тануки» в своих рекламных постерах использовали изображения темнокожих. Руководство первой сети убрало «пропаганду толерастии» и даже извинилось перед националистами, а вторые отказались идти на поводу у радикалов. После этого некоторые рестораны «Тануки» оказались «заминированы», а также исчезли из приложения «Яндекс.Еда» из-за DDoS-атак. Сервис цифрового гиганта также столкнулся с нападками со стороны Позднякова, но в итоге глава МГ публично капитулировал перед «Яндексом», объяснив это стремлением избежать ответственности для своих последователей.

После этих инцидентов основатель Telegram Павел Дуров в ответ на многочисленные претензии к тому, что сервис не удаляет канал Позднякова, заявлял , что «пока нет однозначной юридической оценки». Но в октябре основатель МГ сообщил, что его Telegram-канал заблокирован для пользователей iOS и Android из-за требований Apple и Google. Также был закрыт доступ к каналу националиста и сторонника патриархальных ценностей в YouTube.

Дело об экстремизме

На фоне активности «Мужского государства» прокуратура Нижегородской области подала иск с требованием признать МГ экстремистской организацией. Среди ответчиков по иску был указан Владислав Поздняков, который, в свою очередь, заявил, что ему «всё равно», поскольку он «уже год не руководит этим брендом».

18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил её деятельность. На суде прокуратура отстояла версию, что МГ занимается «травлей, угрозами и преследованием женщин». В ходе заседания также была предоставлена позиция Главного управления по противодействию экстремизму МВД. Силовики описывали «Мужское государство» как радикальный патриархат, цель которого — изменение конституционного строя.

Прокуратура Нижегородской области epp.genproc.gov.ru

Защита, в свою очередь, обращалась к ситуации с рестораном «Тануки», считая, что правоохранительные органы сделали недостаточно при проверке якобы проводимой компанией ЛГБТ-пропаганды. В то же время адвокат Позднякова Дзамболат Габараев уверял, что не видит в деятельности МГ признаков экстремизма или «угнетения кого-то», а также настаивал, что его подзащитный не руководит «Мужским государством».

Сам Поздняков в разговоре с NEWS.ru попытался сравнить «Мужское государство» с ФСИН «чьи участники на протяжении длительного времени насиловали, убивали, пытали людей, вымогали у них деньги, фабриковали на них дела, заставляли признаться в преступлениях, которые они не совершали». Он считает, что «Мужское государство», которое «просто троллило в Сети, боролось с компаниями и их культурно-оккупационной повесткой и их пропагандой ЛГБТ среди детей».

* «Мужское государство», организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена.