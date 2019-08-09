https://static.news.ru/photo/7ac38e72-bc91-11e9-b85a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Global Look Press

Игумен Фотий (Нечепорено) из Гатчинского района Ленинградской области прокомментировал своё жестокое обращение с годовалым ребёнком в время крещения.

Он отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что во всём виновата мать мальчика, так как она пыталась помешать обряду.

Она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению, — пояснил Фотий своё поведение «Фонтанке».

Он также признался, что уже 28 лет крестит детей именно таким способом.

Мать годовалого ребёнка обратилась в полицию после индивидуального крещения в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине Ленинградской области. После таинства за 3500 рублей у малыша остались ссадины и ушибы.

Ранее News.ru писал о том, что руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков прокомментировал скандал, разгоревшийся во время крещения годовалого ребёнка в Гатчине. Он назвал поведение священника, который во время обряда крещения погружал в воду младенца вопреки протестам матери, недопустимым. В настоящее время он отстранён от службы.