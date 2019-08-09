https://static.news.ru/photo/63c8f9d8-bc77-11e9-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков прокомментировал скандал, разгоревшийся во время крещения годовалого ребёнка в Гатчине.

С этим должна будет разобраться епархия. Несомненно, вопрос требует самого тщательного расследования, такие вещи совершенно не допустимы, — сказал он ТАСС.

По словам представителя РПЦ, поведение священника, который во время обряда крещения погружал в воду младенца вопреки протестам матери, недопустимо.

В свою очередь заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва также признал, что действия игумена Фотия (Нечепоренко), которого обвинили в травмировании малыша, были грубыми.

По каналам распространилась информация с приложением съёмки о священнике, который, судя по видео, совершил таинство крещения грубо, а с людьми общался, судя по описанию, неадекватно, — признал Савва.

Он подчеркнул, что такого быть не должно.

Мать годовалого ребёнка обратилась в полицию после индивидуального крещения в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине Ленинградской области. После таинства за 3500 рублей у малыша остались ссадины и ушибы.

Ранее News.ru писал о том, что священника, допустившего жестокое обращение с ребёнком во время крещения в Гатчинском районе, отстранили от службы.