Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Священника, допустившего жестокое обращение с ребёнком во время крещения в Гатчинском районе Ленинградской области, отстранили от службы.

Теперь он запрещён в священнослужении, – сообщили ТАСС в пресс-службе Гатчинской епархии.

Также, как сообщает ТАСС, местные власти проверяют информацию о происшествии.

Как писал News.ru, мать годовалого ребёнка обратилась в полицию после индивидуального крещения в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине Ленинградской области. После таинства за 3500 рублей у малыша остались ссадины и ушибы.

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