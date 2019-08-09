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Мать годовалого ребёнка обратилась в полицию после индивидуального крещения в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине Ленинградской области. После таинства за 3500 рублей у малыша остались ссадины и ушибы.

Как передаёт «Фонтанка.ру», игумен Фотий (Нечепоренко) с силой окунал ребёнка в воду под крики матери и самого малыша. В епархии пообещали разобраться со священнослужителем. Как писал News.ru, священник одного из...