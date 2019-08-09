https://static.news.ru/photo/aae73b86-bc6d-11e9-9363-fa163e074e61_660.jpgФото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press
Священника, допустившего жестокое обращение с ребёнком во время крещения в Гатчинском районе Ленинградской области, отстранили от службы.
Теперь он запрещён в священнослужении, – сообщили ТАСС в пресс-службе Гатчинской епархии.
Также, как сообщает ТАСС, местные власти проверяют информацию о происшествии.
Как писал News.ru, мать годовалого ребёнка обратилась в полицию после индивидуального крещения в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине Ленинградской области. После таинства за 3500 рублей у малыша остались ссадины и ушибы.