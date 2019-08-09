https://static.news.ru/photo/0e9eec64-bc46-11e9-bcdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look/Global Look Press

Мать годовалого ребёнка обратилась в полицию после индивидуального крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине Ленинградской области. После таинства за 3500 рублей у малыша остались ссадины и ушибы.

Как передаёт «Фонтанка.ру», игумен Фотий (Нечепоренко) с силой окунал ребёнка в воду под крики матери и самого малыша. В епархии пообещали разобраться со священнослужителем.

Как писал News.ru, священник одного из храмов Новороссийска нецензурно высказался в адрес прихожан и пытался отказать им в крещении. Так утверждает одна из местных жительниц. По словам женщины, протоиерей Валерий, который ведёт службы в местном храме, на просьбу о крещении выдал тираду, содержащую ненормативную лексику, где выражение «стадо овец» было одним из наиболее приличных. Она заявляет, что батюшка «всячески отговаривал» от обряда, не давая возможности ответить.