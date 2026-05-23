Ошибка почти всех дачников — из-за нее томаты долго болеют после высадки в грунт

Многие дачники высаживают помидоры, ориентируясь только на календарь и теплую погоду. Но даже в мае почва может оставаться слишком холодной для томатов. Из-за этого рассада долго болеет, плохо растет и потом дает слабый урожай.

Главное правило — проверять не воздух, а землю. Корни томатов начинают нормально работать только при температуре от +14 градусов. Есть простой способ это понять без термометра: достаточно опустить палец в землю на глубину около 10 сантиметров. Если почва кажется холодной, с высадкой лучше повременить.

Опытные огородники используют и второй способ. В подготовленную лунку наливают стакан воды комнатной температуры. Если вода долго стоит, а земля выглядит тяжелой и сырой, значит, грунт еще не готов.

Не менее важно проверить структуру почвы. Возьмите горсть земли и сожмите в кулаке. Хорошая почва держит форму, но не липнет к рукам. Слишком мокрый грунт для томатов опаснее слегка сухого.

Перед посадкой стоит оценить и саму рассаду. Крепкие томаты обычно имеют толстый стебель, темно-зеленые листья и высоту около 25 сантиметров.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь никогда не высаживает помидоры наспех. Она также советует за пару дней до посадки сократить полив рассады — так растения легче переносят пересадку и быстрее приживаются на грядке.

