Осетинскую лывжу готовлю только так: главное — никаких кастрюль

Споры о том, что должно быть в лывже, не утихают. Я выбрал базовый вариант: без лишних овощей, только мясо, картошка и горные травы в казане. И не прогадал.

Ингредиенты

Говядина на кости — 1 кг, вода — 2,5 л, картофель — 500 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, перец чили — 1 шт., чабер сушеный — 1,5 ч. л., лавровый лист — 1 шт., петрушка — 20 г, кинза — 20 г, перец горошком — 0,33 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу мясо на крупные куски, заливаю холодной водой и довожу до кипения. Самое нудное — снимать пену, но я делаю это тщательно, пока бульон не станет чистым. Потом солю, кидаю луковицу целиком и перец горошком, варю на медленном огне 2–2,5 часа. Когда мясо сварилось, вытаскиваю его, лук выбрасываю, а бульон процеживаю. Мясо снимаю с костей и режу.

В чистый бульон закладываю крупно нарезанную картошку и тонко нарезанную вторую луковицу. Следом отправляю куски мяса. За 15–20 минут до готовности картошки добавляю лавровый лист, чабер, нарубленный чеснок и острый перец колечками. За 5 минут до выключения всыпаю рубленую зелень. Все, суп готов — густой, ароматный, без лишних споров.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Лывжа в казане вышла именно такой, как надо: густой, мясной, с прозрачным, но плотным бульоном. Особенно удался чеснок — я его не мельчил, а раздавил плашмя, и он отдал весь сок, не сделав суп горьким. Открытие: на второй день вкус становится только ярче. Храните в холодильнике, но разогревайте все равно в казане.