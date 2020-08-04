Осенью в Россию придут четыре новых штамма гриппа

https://static.news.ru/photo/07320122-d654-11ea-88d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что с приходом нового эпидсезона в стране появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа.

Как и в прошлые эпидсезоны, предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то прогнозируется распространение вирусов гриппа подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия), — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Минздрава подчеркнули, что этих штаммов на территории России не было, однако вакцины от них «уже существуют и смогут защитить россиян». Они производятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные заявили, что выявили штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию и надолго «закрыть» человечество в квартирах. По данным специалистов, он несёт в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является потенциально опасным.

Учёные из Бразилии тоже нашли новую мутацию свиного гриппа. Глава лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz Миралда Сикейра заявила, что у этого штамма большой потенциал возникновения пандемии.