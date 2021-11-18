Орков и троллей посчитали как россиян во время прошлой переписи

Во время прошлой переписи населения в 2010 году некоторые из граждан России называли себя орками, эльфами и другими фантастическими видами, и их учитывали при сборе данных. Но, например, среди жителей Подмосковья троллей с орками не оказалось, сообщил руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Олег Князев телеканалу «360».

Человек может самоопределиться, сказать, что он считает. <...> Можно рассказать о национальной принадлежности некоторых граждан РФ по результатам переписи 2010 года — у нас проживали орки, тролли, последние из могикан. Безусловно, их было немного — чуть больше одной тысячи на территории нашей страны с такой численностью. Но тем не менее они тоже были учтены как другие виды национальностей, так скажем, — рассказал Князев.

Он добавил, что граждане всё равно отвечали на стандартные вопросы переписчиков. Предположить, какие вымышленные национальности зафиксируют в этот раз, Князев не смог.

Ранее в Росстате объяснили данные об участии в переписи больше 100% россиян. По словам главы ведомства Павла Малкова, в этих сведениях нет парадокса, потому что это «очень сырые данные» сразу из четырёх источников: от переписчиков, с портала госуслуг, анкет на режимных объектах и из административных данных.