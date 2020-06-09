Оргкомитет «Нашествия» не получал предупреждений о его нецелесообразности

https://static.news.ru/photo/e8be2f0e-aa7a-11ea-bc61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Оргкомитет фестиваля «Нашествие» ждёт решение Роспотребнадзора о целесообразности проведения мероприятия в конце июля.

Отмечается, что появилась информация управление Роспотребнадзора по Тверской области считает нецелесообразным проведение рок-фестиваля «Нашествие» в регионе 24-26 июля. По мнению организаторов, эта информация из СМИ и соцсетей и не может быть официальной.

Это не ответ Роспотребнадзора оргкомитету «Нашествие», — цитирует РИА Новости сообщение оргкомитета.

Организаторы добавили, что ждут информации непосредственно от Роспотребнадзора, поскольку ранее с ведомством обсуждались меры безопасности, но речи об отмене фестиваля не было.

Как писал NEWS.ru, 6 июня художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев принял участие во встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры. Худрук в беседе с президентом предложил не отменять проводимый театром Московский пасхальный фестиваль.