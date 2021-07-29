Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Тюмени

Террористы, ликвидированные ФСБ в Тюмени, пытались достать из тайника на окраине города взрывное устройство. Видео с места боя опубликовано СК России.

В ходе проведённой сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области спецоперации ликвидированы двое вооружённых мужчин из ИГ («Исламское государство», запрещено в России), планировавших совершить террористический акт на территории Тюмeни. Отмечается, что они оказали активное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме того, при осмотре места происшествия и во время обысков по адресам проживания сторонников грyппировки изъяли самодельное взрывное устройство, огнестрельноe оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозную литературу, сообщили в ведомстве.

На данный момент проводятся оперативно-рaзыскные мероприятия и следственные действия в рамках уголовных дел по статьям о попытке теракта, о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия, а также о посягательстве на жизнь правоохранителя.

В состав ячейки входили граждане одной из республик Центрaльно-Азиатского региона.

Ранее сообщалось, что 21–22 июля задержаны семь участников запрещённого религиозного объединения из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. Они планировали теракт на территории отдела полиции в Кисловодске.