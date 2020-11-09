Опрос: россияне предпочитают слушать рок и эстрадные песни

https://static.news.ru/photo/19b00548-22a2-11eb-a288-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Более трети россиян (36%) предпочитают слушать эстрадные песни. 46% из них — женщины. Об этом говорят результаты исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно им, также эстрадные песни выбирают россияне в возрасте 45–59 лет (42%). 28% респондентов предпочитают народные песни, в основном это слушатели старше 60 лет и жители сёл, передаёт НСН.

25% опрошенных заявили о своей любви к рок-музыке. Среди любителей этого направления 35% — мужчины и 42% — молодые парни и девушки в возрасте 18–24 лет.

21% россиян предпочитают военные и авторские песни, оперу — 9%, а предпочтение маршам и блатным песням отдают по 5% опрошенных. Кроме того, опрос показал, что 29% российских граждан умеют играть на музыкальном инструменте, чаще всего это молодые люди 18–24 лет (43%).

Ранее NEWS.ru писал о том, что заключённым нижневартовской исправительной колони № 15 будут включать классическую музыку в рамках психокоррекционной работы, сообщили в УФСИН России по ХМАО-Югре.



