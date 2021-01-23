Опрос показал, какой процент россиян доверяют Владимиру Путину

https://static.news.ru/photo/9183db06-5cc4-11eb-9d05-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос, в результате которого выяснилось, каков процент россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Результаты исследования были обнародованы в пятницу, 22 января.

Как показал опрос, на данный момент Путину доверяют 55% россиян. В свою очередь, 33% сказали, что без доверия относятся к национальному лидеру. Затруднились ответить на соответствующий вопрос 13% респондентов.

Путин хорошо выполняет свою работу главы государства по мнению 61% опрошенных. Президент не справляется с обязанностями лидера, считают 25% граждан РФ. Затруднились ответить 14% респондентов.

Опрос провели 15–17 декабря среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населённых пунктах 53 российских субъектов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, уровень одобрения россиянами деятельности президента России Владимира Путина в течение 2020 года находился в диапазоне 61–65%. Об этом в конце декабря заявил глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.