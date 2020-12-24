Глава ВЦИОМа рассказал об уровне одобрения россиянами деятельности Путина

https://static.news.ru/photo/700cb496-460a-11eb-a6e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень одобрения россиянами деятельности президента России Владимира Путина в течение 2020 года находился в диапазоне 61–65%. Об этом заявил глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

Если говорить по интегральным оценкам, то на протяжении этого года уровень одобрения деятельности президента РФ в узком диапазоне варьировался — 61–65%. Последний месяц, ноябрь — 62%, то есть почти ровно посередине этого диапазона, — цитирует его «Российская газета».

При этом, по словам главы ВЦИОМа, важнейшим аспектом поддержки президента остаётся уровень одобрения внешней политики. По этому пункту у Путина 71%. Одобряют внутреннюю политику примерно половина опрошенных — 50–52%.

При этом, по словам Фёдорова, две трети россиян считают, что действующий президент способен обеспечить стабильность в стране, и 72% уверенны, что Путин лучше всех подходит на роль главы государства.

Отдельно Фёдоров рассказал о росте рейтинга главы кабмина Михаила Мишустина до 44%. Правительству доверяют около 35%.

Как писал NEWS.ru, рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину летом упал до 23%. Согласно опросу, проведённому Левада-Центром, это минимальный показатель за 2,5 года.