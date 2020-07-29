Левада-Центр зафиксировал рекордное падение рейтинга доверия Путину

https://static.news.ru/photo/28f2061c-d187-11ea-80de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до 23%. Согласно опросу, проведённому Левада-Центром, это минимальный показатель за 2,5 года.

По сравнению с ноябрём 2017 года рейтинг доверия главе государства снизился на 36% — с 59%. Путину доверяют лишь 23% опрошенных граждан. Эта цифра на 2% меньше, чем в июне, и на 12% ниже показателей начала 2020 года.

Также, согласно результату опроса, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 60% россиян. Ещё 33% граждан заявили, что не одобряют политику российского лидера, около 6% опрошенных затруднились с ответом. Для сравнения, в 2017 году деятельность Путина одобряли 83% опрашиваемых. Всего 15% респондентов высказывались против.

Среди политиков, которым население доверяет больше всего, участники опроса назвали премьера Михаила Мишустина (10%), Владимира Жириновского (10%), Сергея Шойгу (10%), Сергея Лаврова (6%), Геннадия Зюганова (4%).

Примечательно, что бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу выразили доверие 3% респондентов. Это больше, чем текущие рейтинги Павла Грудинина, Алексея Навального и Дмитрия Медведева.

Ранее российская исследовательская организация ВЦИОМ сообщила результаты последнего опроса о доверии президенту Владимиру Путину. По её данным, работу политика одобряют 64,9% россиян. На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 69,4% респондентов. При этом в спонтанном рейтинге доверия показатель Путина составил 28,6%, писал NEWS.ru.