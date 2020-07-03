ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину

https://static.news.ru/photo/5c614ff4-bd2c-11ea-a98e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная социологическая компания ВЦИОМ сообщила результаты последнего опроса о доверии к президенту Владимиру Путину. По данным организации, работу политика одобряют 64,9% россиян.

На прямой вопрос о доверии к главе государства положительно ответили 69,4% респондентов, говорится на сайте центра. При этом в спонтанном рейтинге доверия показателю Путина составил 28,6%.

Социологи задавали прямой вопрос о доверии и к другим политикам: председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 50,9% опрошенных, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 30,9%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 24,3%, лидеру Справедливой России Сергею Миронову — 23,1%.

Среди политических партий 36,1% людей поддерживают «Единую Россию», 12,6% — КПРФ, 10,5% — ЛДПР, 5,3% — «Справедливую Россию».

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков фактически приравнял к рейтингу Путина результаты голосования по поправкам в Конституцию. Он назвал итоги плебисцита «триумфальным референдумом о доверии президенту». За изменения в главный закон страны, по официальным данным, высказались 77,92% россиян