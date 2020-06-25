Опрос показал, как россияне хотят отдохнуть летом 2020 года

https://static.news.ru/photo/6e9292d0-b784-11ea-ac51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhold Tscherwitschke/CHROMO/Global Look Press

Специалисты сервиса «Яндекс.Путешествия» провели опрос и выяснили, как россияне хотят провести отпуск летом 2020 года. В результате эксперты узнали о планах более чем пяти тысяч граждан страны.

Большая часть респондентов, а именно — 44%, хотят отправиться на двухнедельный отпуск. Уехать куда-нибудь отдохнуть планируют 32% опрошенных. О более долгом отпуске (три и более недели) мечтают 14% респондентов, а 10% хотят отдохнуть всего несколько дней.

Более половины участников исследования (55%) заявили о желании устроить для себя пляжный отдых. Другая немалочисленная группа (31%) хочет отдохнуть на природе. Культурно-исторический отдых планируют менее всего (14%).

42% опрошенных предпочтут проживание в отеле или в санатории, 31% — в частном доме, 15% — в съёмной квартире, 12% — в палатке. Соблюдать правила социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты в отпуске готов 81% респондентов. 4% затруднились с ответом на данный вопрос, отрицательно ответили 15%.

Ходить на индивидуальные экскурсии хотят 26% опрошенных, 29% согласны на любые ознакомительные прогулки и поездки, 45% не хотят на экскурсии вообще.

Ходить по ресторанам не станут 36% россиян, а 64% не откажут себе в этом удовольствии. По поводу причин желания отправиться на отдых большая часть опрошенных назвала усталость. Многим также надоело сидеть дома, а некоторым не хочется изменять своим летним традициям. Кроме того, россияне хотят навестить родителей и старых друзей.

«Яндекс.Путешествия» также создал рейтинг городов, в которые соотечественники хотели бы поехать. В первую пятёрку вошли Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Москва. Замыкает список Омск.

Если закрытые на фоне пандемии коронавируса границы государства откроют, то за рубеж поедут 61% опрошенных, не поедут — 39%. На вопрос о причинах отказа респонденты ответили: слишком дорого (49%), боятся застрять за границей из-за вспышки коронавируса (24%), опасаются заболеть и остаться без медицинской помощи в чужой стране (22%), предпочитают отдых в России (5%), сообщает сервис.

Как ранее передавал NEWS.ru, менее 5% граждан России собираются отправиться в зарубежные страны на время летнего отпуска в 2020 году. Об этом стало известно исходя из данных об авиабилетах, забронированных в период с 1 мая по 15 июня.