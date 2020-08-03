Опрос: 70% россиян дорожат текущим местом работы

70% россиян дорожат текущим местом работы, 40% при этом готовы сменить работу ради увеличения зарплаты. Об этом говорится в результатах опроса «Работа в России», проведённого Рострудом.
Каждый десятый респондент (11%) ответил, что дорожит в средней степени, сославшись на хороший доход супруга/супруги.
Каждый шестой (17%) уверен, что всегда сможет трудоустроиться, поскольку его профессия очень востребована, — говорится в тексте.
В прошлом году сменить работу ради увеличения зарплаты были готовы 50% россиян. Каждый шестой (17%) при этом уверен, что сможет улучшить свои профессиональные навыки на новом месте.
32% опрошенных заявили, что готовы рекомендовать друзьям своего работодателя, 20% готовы рекомендовать своего работодателя как стабильного и надёжного, 24% положительно отзываются о своём графике, 22% отмечают хороший коллектив и лояльное руководство. 12% респондентов отметили высокий уровень дохода.
Как ранее писал NEWS.ru, Министерство труда планирует вернуться к докризисному уровню безработицы уже к концу следующего года. Для этого число россиян без работы должно сократиться с 3 млн до 700 тысяч человек.
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