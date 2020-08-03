Опрос: 70% россиян дорожат текущим местом работы

https://static.news.ru/photo/3d057ab4-d56d-11ea-b74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

70% россиян дорожат текущим местом работы, 40% при этом готовы сменить работу ради увеличения зарплаты. Об этом говорится в результатах опроса «Работа в России», проведённого Рострудом.

Каждый десятый респондент (11%) ответил, что дорожит в средней степени, сославшись на хороший доход супруга/супруги.

Каждый шестой (17%) уверен, что всегда сможет трудоустроиться, поскольку его профессия очень востребована, — говорится в тексте.

В прошлом году сменить работу ради увеличения зарплаты были готовы 50% россиян. Каждый шестой (17%) при этом уверен, что сможет улучшить свои профессиональные навыки на новом месте.

32% опрошенных заявили, что готовы рекомендовать друзьям своего работодателя, 20% готовы рекомендовать своего работодателя как стабильного и надёжного, 24% положительно отзываются о своём графике, 22% отмечают хороший коллектив и лояльное руководство. 12% респондентов отметили высокий уровень дохода.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство труда планирует вернуться к докризисному уровню безработицы уже к концу следующего года. Для этого число россиян без работы должно сократиться с 3 млн до 700 тысяч человек.