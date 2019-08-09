https://static.news.ru/photo/fcea419a-ba9b-11e9-94ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

«Яндекс.Маркет» подсчитал среднюю стоимость наборов для занятий футболом, баскетболом, фитнесом, бегом и велосипедным спортом, которые можно купить в Интернете. Оказалось, что дешевле всего по стоимости экипировки обойдутся занятия йогой.

Набор для тех, кто любит медитировать, включает в себя коврик (742 рубля), спортивную футболку (989 рублей) и леггинсы (1389 рублей). Средняя стоимость набора — 3120 рублей, — сообщили в компании.

На следующем месте оказался набор для футболиста. Наиболее дорогой атрибут в нём — бутсы (3894 рубля). Вместе с мячом, футболкой и шортами на экипировку придётся потратить около 6800 рублей. Дороже обойдётся набор баскетболиста: кроссовки — за 6684 рубля, мяч — за 1025 рублей. Сумма всего набора может приблизиться к 10 тыс. рублей. Занятия бегом оказались тоже не из дешёвых. Беговые кроссовки, фитнес-трекер, футболка с шортами будут стоить в среднем около 8 тыс. рублей. Но дороже всего оказался велосипедный спорт, на него потребуется изначально потратить около 13 тыс. рублей.

Как писал News.ru, медики из Национального университета Тайваня изучили 18 видов спорта и выбрали пять самых эффективных дисциплин, помогающих похудеть. В исследовании приняли участие свыше 18 тыс. человек в возрасте от 30 до 70 лет. Выяснилось, что для борьбы с лишним весом лучше всего подходят бег, альпинизм, спортивная ходьба, танцы и йога. При этом пробежки назвали самым эффективным способом похудеть.