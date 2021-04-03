Определено время, необходимое России для отказа от доллара

https://static.news.ru/photo/7d334d98-7530-11ea-9976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua

Уход от долларовых расчётов в России потребует около 4-5 лет, однако в настоящее время для этого существуют все условия. Об этом заявил главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

В интервью РИА Новости Шеин напомнил , что в последние годы неоднократно поднимался вопрос ухода от долларовых расчётов, но в настоящее время он впервые озвучивается как официальный курс.

Фактически Россия объявила о начале выстраивания системы расчётов без использования валюты США. Это потребует значительного времени (4-5 лет), так как по сути нужно поменять много формировавшихся десятилетиями деловых торговых и банковских практик, — сказал эксперт.

По словам Максима Шеина, в настоящее время для реализации отказа от долларовых расчётов сейчас появились все условия.

Накоплены запасы золота для обеспечения рубля, снижены вложения в активы, номинированные в долларах, снижен уровень государственного и частного долга в долларах, запущена своя платежная система, есть желание торговых партнеров уходить от доллара, а также появился повод (жесткие заявления президента США Джо Байдена) для активации всего этого процесса, — перечислил факторы эксперт.

Ранее заместитель главы МИД Александр Панкин заявил, что надёжность и удобство использования доллара во взаиморасчётах ставятся под сомнение из-за снижения предсказуемости политики США. Поэтому сокращение использования американской валюты во взаиморасчётах по торговым операциям стало объективной реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, в которой непредсказуемость экономической политики Штатов и бесконтрольное введение санкций с их стороны ставят под сомнение надёжность и удобство применения денежной системы США в качестве приоритетной валюты контракта. Об этом писал NEWS.ru.