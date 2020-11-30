Операторы сделали звонки на номер по коронавирусу бесплатными

https://static.news.ru/photo/4f257952-333b-11eb-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звонки на единый номер 122, по которому предоставляют информацию о коронавирусе, стали бесплатными для пользователей операторов мобильной связи.

О введении бесплатных звонков сообщили компании из «большой четвёрки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2), передаёт ТАСС.

Предполагается, что сначала номер позволит вызвать врача или скорую помощь в связи с COVID-19. Позже по звонку можно будет оформить доставку рецептурных лекарств, оформить больничный, получить предварительную консультацию медика, а также решить другие вопросы, связанные с коронавирусом.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что жители РФ смогут сообщить о заболевании по короткому номеру 122. Он пояснил, что правительство направило в регионы запрос об оснащении специальных колл-центров. Кабмин при необходимости окажет техническую и финансовую поддержку для реализации проекта.

По его словам, уже 27 регионов РФ начали работу по реализации единой горячей линии.