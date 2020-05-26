Онлайн-акция «День без турникетов» пройдёт с 28 по 30 мая

https://static.news.ru/photo/c3af6c26-9fe1-11ea-b864-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Онлайн-акция «День без турникета» стартует 28 мая и продлится до 30 мая. На сайте акции будут вестись трансляции партнёров проекта с 18 виртуальными мастер-классами.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Это уже второй «День без турникетов», который пройдёт онлайн. Вместе с москвичами присоединиться к акции могут все желающие, независимо от города проживания, — приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что акция впервые стартовала в столице в 2012 году, в ней приняли участие более 120 тысяч человек и 200 организаций.

Что касается мастер-классов, то они рассчитаны на аудиторию любого возраста. Здесь можно будет узнать и о компьютерной анимации, и о 3D-моделировании, и о приготовлении мороженого, сообщает « Москва 24 ».

Как ранее писал NEWS.ru, марш акции памяти «Бессмертный полк» проведут после парада Военно-морских сил (ВМФ) 26 июля из-за того, что сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию.