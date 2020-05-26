Марш «Бессмертного полка» пройдёт 26 июля

https://static.news.ru/photo/6c5b0638-9f4b-11ea-9d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марш акции памяти «Бессмертный полк» проведут после парада Военно-морских сил (ВМФ) 26 июля из-за того, что сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идёт нескончаемый людской поток, — сказал российский лидер.

Ранее акция «Бессмертный полк» была переведена в онлайн-режим в связи с распространением коронавируса.

Почти 3 млн человек подали заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». По словам пресс-секретаря общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольги Байбуловой, трансляция шествия велась на протяжении нескольких дней. Она была доступна в соцсетях и на медиаэкранах, установленных в российских городах.

Ежедневно показывалось по 150 тысяч фотографий погибших в Великой Отечественной войне. Владимир Путин также принял участие в акции «Бессмертный полк». Он записал видеообращение с портретами родителей на фоне. В этот момент он находился в своём кремлёвском кабинете.

Посвящённый Дню ВМФ военно-морской парад в 2020 году впервые пройдёт 26 июля на территории Дагестана — в новом пункте базирования Каспийской флотилии.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что прежде база была местом дислокации подразделения морской пехоты флотилии. В 2020 году Каспийск в первый раз примет военно-морской парад, а город станет главной базой флотилии.

Ранее Путин заявил, что парад Победы пройдёт 24 июня. По словам российского лидера, необходимо исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.