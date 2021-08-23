Онколог назвала напитки, провоцирующие развитие рака толстой кишки

Сладкие напитки — соки, газировка, энергетики — вдвое повышают риск раннего рака толстой кишки. Напитки, провоцирующие развитие опасного заболевания, назвала в своём Instagram онколог и проктолог Елена Смирнова.

Она пояснила, что связь между их употреблением и развитием заболевания установили учёные Вашингтонского университета. В течение 14 лет они проводили исследование, в котором участвовали 95 тысяч женщин. Согласно его результатам, риск развития рака возрастает при употреблении более полулитра упомянутых напитков ежедневно. Если в таком режиме пить эти напитки в подростковом возрасте, то риск возрастает почти на треть.

Специалист отметила, что негативное влияние сладких напитков может объясняться увеличением количества опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитием ожирения и местного воспаления в стенке кишки. Она добавила, что точные причины пока неизвестны.

Эксперт также указала , что в категорию опасных напитков может входить и компот, если в него добавляется много сахара.

Ранее хирург Рустем Топузов рассказал о ранних признаках онкологического заболевания желудка. К ним, в частности, относятся, тошнота и рвота после приёма пищи, ощущение кома в нижем отделе пищевода и нарушение прохождения еды.