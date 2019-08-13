https://static.news.ru/photo/c4dd338e-bdde-11e9-af48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы предупредил о росте пьянства в случае установления в России четырёхдневной рабочей недели.

Пьём мы ещё много. А тут счастье подвалит — со второй половины четверга можно, так сказать, повышать этилен в крови до запредельных уровней, понимая, что у тебя впереди пятница — суббота, и в надежде остановиться в воскресенье, — рассказал в интервью радиостанции « Говорит Москва » Онищенко.

Кроме того, по его словам, в России в настоящее время нет технологий, которые бы позволили заменить человеческий труд и сократить рабочую неделю.

Ранее News.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев не исключил возможности перехода экономики к четырёхдневной рабочей неделе. Такое заявление он сделал во время Международной конференции труда.

По мнению премьера, сокращение рабочего времени станет возможным благодаря технологическому прогрессу. Он также считает, что это увеличит эффективность труда. В качестве примера он привёл Генри Форда, который 100 лет назад решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда».